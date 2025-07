Montalto assediata dagli incendi da due giorni | fiamme vicino a fotovoltaico ex cartiera cava infiammabile e case | FOTO

Da due giorni, Montalto assiste impotente all’attacco incessante degli incendi che minacciano case, aree verdi e impianti strategici come il fotovoltaico della ex cartiera Cava. Le fiamme, alimentate dall’alta infiammabilità del territorio, si sono estese tra Montalto di Castro e Canino, mettendo a dura prova le forze antincendio. La situazione rimane critica, con un nuovo fronte aperto sul litorale: la lotta contro il fuoco continua senza sosta, in un braccio di ferro che mette a rischio l’intera comunità.

La Tuscia messa a dura prova dagli incendi, intenso l’impegno delle forze antincendio. Ieri, 10 luglio, le emergenze più gravi sono state registrate tra Montalto di Castro e Canino. Oggi un nuovo fronte critico si è aperto nel comune sul litorale: in località Sugherella, già colpita il giorno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

