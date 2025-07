Monta la bombola del gas senza riduttore pranzo con deflagrazione

mentare la bombola del gas senza il dovuto riduttore, ha innescato una potente deflagrazione che ha richiamato immediatamente le sirene dei soccorsi. La scena si è conclusa con il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine. Un episodio che mette in luce quanto sia fondamentale seguire le corrette procedure di sicurezza anche nelle azioni più semplici, per evitare conseguenze tragiche come questa.

Una forte deflagrazione, poi le sirene dei soccorsi. È finita con il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine la semplice iniziativa di un uomo del '77, nato a Palmanova e residente a Mereto di Capitolo (frazione di Santa Maria la Longa), di prepararsi da mangiare. L'uomo, in procinto di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

