Monitoraggio coste la collaborazione tra Agenzia regionale e Capitaneria di Porto-Guardia costiera fa scuola in Italia

Il monitoraggio costiero rappresenta un esempio di eccellenza nella collaborazione tra l’Agenzia regionale e la Capitaneria di Porto, diventando un modello da seguire in Italia. Con supporto operativo fino a tre miglia nautiche dalla costa, garantisce sicurezza e tutela ambientale anche in situazioni di emergenza. Dalle attività di monitoraggio alle iniziative per la balneazione sicura, questa sinergia rafforza il legame tra tutela del mare e comunità, dimostrando quanto sia fondamentale investire in progetti condivisi per proteggere il nostro patrimonio marittimo.

Supporto operativo in mare fino a tre miglia nautiche dalla costa, anche in situazioni di emergenza o di calamità. Attività di monitoraggio e assistenza alla balneazione su tutto il litorale emiliano-romagnolo, da Goro (FE) a Cattolica (RN), in supporto ai bagnini sulle spiagge. E poi iniziative. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

