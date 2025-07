Mondiali pallanuoto femminile il Setterosa soffre ma vince la prima con la Nuova Zelanda

Il Setterosa debutta ai Mondiali di pallanuoto femminile a Singapore con una vittoria sofferta ma convincente contro la Nuova Zelanda, portando a casa un successo importante nel gruppo A. Nonostante alcune difficoltà , le azzurre mostrano carattere e solidità , rafforzando il loro spirito di squadra e la fiducia in vista delle sfide future. Questa partita segna il primo passo di un percorso promettente verso il podio mondiale.

Buona la prima per l’Italia della pallanuoto femminile ai Mondiali, partiti oggi a Singapore: battuta in rimonta la Nuova Zelanda 14-9 nella partita d’esordio del gruppo A. Il Setterosa soffre, ma doma la Nuova Zelanda nella seconda parte di gara con un parziale di 8-1. Bene la difesa con l’uomo in meno (211), migliorabile in parità e soprattutto contro le accelerazioni avversarie. Partita che alimenta personalità , collettivo, cementa certezze e indica il lavoro da svolgere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

