Mondiali di Pallanuoto Setterosa super con la Nuova Zelanda | è vittoria all’esordio

Un’esordio da sogno per il Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto di Singapore: una vittoria schiacciante contro la Nuova Zelanda, che dimostra tutta la determinazione e il talento delle azzurre. Con un punteggio di 14-9, le ragazze di Coach Silipo hanno aperto con il piede giusto questa prestigiosa competizione. La strada verso il podio è tracciata, e l’entusiasmo cresce in vista della sfida contro l’Australia.

Singapore, 11 luglio 2025 – Parte con una vittoria l’avventura del Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto di Singapore. Questa mattina, le Azzurre di Coach Silipo hanno battuto per 14-9 la Nuova Zelanda. La prossima partita si svolgerà il 13 luglio con l’Australia. Le interviste, il tabellino e il calendario – Fonte Federnuotofedernuoto.it. “Conoscevamo le difficoltà che avremmo incontrato – sottolinea il cittì Carlo Silipo – La Nuova Zelanda è una squadra in crescita e lo dimostrerà. Nei primi due tempi non abbiamo gestito bene le azioni d’attacco e abbiamo subito le loro controfughe. Poi le ragazze, che cercavamo il tiro con troppa precipitazione, hanno trovato spazi, equilibri e palleggio; hanno reagito e hanno sviluppato bene il gioco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: zelanda - mondiali - pallanuoto - setterosa

Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby U20: orario, programma, streaming - Oggi in Italia parte il grande spettacolo dei Mondiali Under 20 di rugby, con l’Italia che affronta la temuta Nuova Zelanda alle 20.

Mondiali, pallanuoto. Setterosa: buona la prima. Nuova Zelanda ko 14-9 #SkySport Vai su X

È Singapore la sede della 22ª edizione dei Campionati Mondiali di nuoto, con il torneo di pallanuoto femminile che vedrà il Setterosa esordire domani contro la Nuova Zelanda Vai su Facebook

Mondiali, pallanuoto. Setterosa: buona la prima. Nuova Zelanda ko 14-9; Mondiali pallanuoto: Setterosa vince la prima con Nuova Zelanda; LIVE Italia-Nuova Zelanda 14-9, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esordio vincente per il Setterosa, tripletta su rigore di Ranalli.

Mondiali pallanuoto, il Setterosa parte bene: battuta la Nuova Zelanda in rimonta - All’OCBC Aquatic Centre di Singapore le Azzurre hanno superato in rimonta la Nuova Zelanda nella prima giornata del Girone ... Da corrieredellosport.it

Mondiali femminili: il Setterosa soffre ma vince con la Nuova Zelanda - Nella partita d'esordio dei Mondiali di Singapore l'Italia femminile ha battuto per 14- Scrive msn.com