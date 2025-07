Mondiali di iQFOil Nicolò Renna conquista un super bronzo in Danimarca

Mondiali di iQFOil ad Aarhus: Nicolò Renna brilla ancora, conquistando un super bronzo che si aggiunge alle sue prestigiose medaglie. L’atleta delle Fiamme Oro dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, portando a casa un podio mondiale nel nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028. Il tris iridato di Renna è un'ulteriore testimonianza dell’eccellenza italiana nel windsurf, confermando che il suo futuro promette grandi successi...

Aarhus, 11 luglio 2025 – Arriva un altro splendido podio iridato da Nicolò Renna. L'Azzurro sale sul terzo gradino del podio ai Mondiali di iQFOil, in svolgimento ad Aarhus, in Danimarca. L'atleta delle Fiamme Oro conquista il bronzo, nella prima competizione mondiale del nuovo quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028. Nel 2023 era arrivato l'altro bronzo iridato e nel 2024 aveva messo al collo un oro prezioso. Il tris mondiale è da storia. Foto Sailing Energy (da coni.it)