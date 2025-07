Mondiali a Singapore debutta il Setterosa | orario e come seguire il match contro la Nuova Zelanda

L’emozione è alle stelle: oggi alle 11:35 italiane, il Setterosa scende in vasca ai Mondiali di Singapore per affrontare la Nuova Zelanda. Un debutto cruciale che promette spettacolo e passione, con tutti gli occhi puntati sulla squadra italiana. Vuoi seguire ogni momento di questa sfida storica? Ecco come farlo al meglio, senza perdere neanche un secondo di questa grande avventura.

La Nazionale femminile di pallanuoto comincia oggi, venerdì 11 luglio, il suo cammino ai Mondiali di Singapore contro la Nuova Zelanda: tutti i modi per seguire la sfida. La Nazionale italiana femminile di pallanuoto aprirà oggi contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 17:35 locali, le 11:35 italiane, all’OCBC Aquatic Centre di Singapore il programma dei 22esimi campionati mondiali delle discipline acquatiche, in programma fino al 3 agosto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

