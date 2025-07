Mondiale per club Laura Pausini e Robbie Williams cantano l’inno in finale

lasciarsi coinvolgere dall’emozione di questa collaborazione unica nel suo genere. L’energia e la passione che trasmetteranno sul palco renderanno questa finale mondiale indimenticabile, lasciando un segno indelebile nella storia della musica e del calcio. Un evento che promette di emozionare milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo, dimostrando ancora una volta come lo sport e la musica possano unire le persone in un’unica grande celebrazione.

Laura Pausini e Robbie Williams insieme. Un sogno per molti fan. Un desiderio che si realizzerà domenica 13 luglio, quando al Metlife Stadium di New York le due star mondiali della musica canteranno insieme ‘Desire’, il primo inno ufficiale Fifa. "E? un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams – commenta Laura Pausini -. La canzone che ha scritto e? straordinaria, davvero toccante. E? stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l'intero testo e la musica. E? un sogno essere al suo fianco alla Fifa World Cup per Club. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiale per club, Laura Pausini e Robbie Williams cantano l’inno in finale

