Mondiale per Club 2025 dove vedere in diretta la finale Chelsea-PSG

Il grande appuntamento del Mondiale per Club FIFA 2025 sta per infiammare gli animi di appassionati e tifosi di tutto il mondo. Domenica 13 luglio alle 21.00, il palco dello spettacolo sarĂ il MetLife Stadium di New York, dove si contenderanno il titolo Chelsea e PSG in una finale da non perdere. Scopri subito come seguire in diretta questa sfida epica e vivere ogni istante delle emozioni piĂą intense.

Tutto pronto per l’atto conclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, ecco dove vedere in diretta la finale Chelsea-PSG. Tutto pronto per l’atto conclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025: domenica 13 luglio, alle 21.00, in diretta in chiaro su Canale5, va in scena la finale Chelsea-PSG. Dalla spettacolare cornice del MetLife Stadium di New York, un match imperdibile, che promette spettacolo, emozioni e talento allo stato puro: da un lato i parigini, campioni d’Europa in carica, che vogliono aggiudicarsi l’ennesimo trofeo della stagione e arrivano all’ultimo atto da favoriti dopo il 4-0 rifilato al Real Madrid, in semifinale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mondiale per Club 2025, dove vedere in diretta la finale Chelsea-PSG

In questa notizia si parla di: mondiale - club - diretta - finale

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L’orchestra diretta da Luis Enrique le suona ancora. Stavolta, nella semifinale del Mondiale per club, la vittima illustre si chiama Real Madrid, superato 4 a 0. E se il calcio Italiano non esce bene dal torneo americano, questa nuova dimostrazione di forza dei fr Vai su Facebook

Psg-Real Madrid per la finale del Mondiale per club, si parte: Mbappé sfida Kvara Diretta 0-0 https://trib.al/36vJgEO Vai su X

Come guardare Chelsea-PSG: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Dove vedere PSG-Real Madrid oggi in tv: si decide la sfidante del Chelsea in finale, diretta in chiaro; Finale Mondiale per Club 2025: Chelsea-PSG, quote top, scommesse e pronostici.

Diretta/ Psg Real Madrid (risultato finale 4-0): la chiude Goncalo Ramos! (oggi 9 luglio 2025) - Diretta Psg Real Madrid streaming video Canale 5: semifinale di lusso al Mondiale per Club 2025, si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford. Scrive ilsussidiario.net

Psg-Bayern Monaco diretta: segui il quarto di finale del Mondiale per Club live - Germain e Bayern Monaco si affrontano per i quarti di finale del Mondiale per Club nel Mercedes- Segnala msn.com