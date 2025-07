Modesto Juve | sarà lui il nuovo direttore tecnico bianconero Tutti i dettagli e quando arriverà a Torino

La Juventus si prepara a una svolta importante: François Modesto è il nuovo direttore tecnico bianconero, portando con sé entusiasmo e competenza. Dopo un rigoroso casting, la società ha scelto il dirigente francese, consolidando il suo progetto di rinascita. Ma quando arriverà a Torino per iniziare questa nuova avventura? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le tempistiche di questa nomina che segna una svolta strategica per i bianconeri.

Modesto Juve, il "casting" per il ruolo di DT della Juve si esaurisce: scelto il dirigente francese in quella posizione apicale della società. La Juventus ha finalmente preso una decisione riguardo la prima delle due figure dirigenziali che andranno a potenziare la sua area sportiva. Il nuovo direttore tecnico è François Modesto, scelto dopo un'attenta valutazione da parte del direttore generale Damien Comolli. La notizia è stata confermata secondo quanto risulta a Gazzetta.it, e segna un passo importante nel rafforzamento della struttura bianconera. Modesto, ex calciatore e dirigente del Monza, è stato selezionato tra diversi candidati, con la Juventus che ha preso in considerazione altri due profili di alto livello.

