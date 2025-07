Modena, scandalo Amo. Decapitati i vertici del Pd.

Un'ombra oscura si estende su Modena: lo scandalo Amo scuote i vertici del PD locale, portando alle dimissioni di figure chiave come Stefano Reggianini e Alessandro Di Loreto. L'indagine rivela un intreccio di potere e mala gestione che minaccia di destabilizzare l'intera regione. La questione si fa sempre più urgente: cosa riserverà il futuro del partito e della città ? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa crisi politica senza precedenti.

Modena, 11 luglio 2025 – Lo scandalo Amo decapita il Pd modenese. Sul tavolo del segretario regionale ci sono le dimissioni del segretario provinciale ‘dem’ Stefano Reggianini, mentre il sindaco del centrosinistra di Carpi ha ricevuto le dimissioni dell’assessore Alessandro Di Loreto: Reggianini e Di Loreto, erano rispettivamente, fino a poco tempo fa, amministratore unico e direttore di Amo, l’agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena, dove lo scorso 20 giugno è scoppiato il caso: una dipendente (poi licenziata) ha sottratto dai conti qualcosa come 400mila euro. Denaro che sarebbe stato utilizzato per ‘scopi’ evidentemente esterni all’ente che si occupa di promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it