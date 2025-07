Modena allarme incidenti | 35 sinistri in sei giorni 18 i feriti

La città di Modena si trova al centro di un’intensa attenzione sulla sicurezza stradale: in soli sei giorni, 35 incidenti hanno coinvolto 80 persone, con 18 feriti. Un quadro che desta preoccupazione e invita a riflettere sulle cause e sulle misure preventive. La prima settimana di luglio si rivela un periodo critico, ma anche un’opportunità per rafforzare l’impegno verso strade più sicure e consapevoli.

Trentacinque incidenti stradali che hanno coinvolto, complessivamente, 80 persone, 18 delle quali hanno riportato ferite. Sono questi i dati della prima settimana di luglio relativi agli interventi della Polizia locale sulle strade del territorio comunale di Modena. Di questi incidenti, 28 sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: incidenti - modena - allarme - sinistri

Incidenti stradali, strage sull’asfalto nella notte: 6 morti tra Frosinone, Modena e Napoli - Una notte drammatica sconvolge l’Italia, con sei vite spezzate in tre incidenti mortali tra Frosinone, Napoli e Modena.

Modena allarme incidenti: 35 sinistri in sei giorni, 18 i feriti; Altro schianto a Ergastolo di Spilamberto, a pochi metri da dove morì Manoel; Una scia di sangue che non si ferma, nell'ultimo anno 39 vittime sulle strade modenesi.

Tragedia a Modena: falciato da un’auto mentre è a piedi in tangenziale - Modena, 30 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera in tangenziale a Modena sulla tangenziale Pasternak, in direzione Bologna. msn.com scrive

Incidenti stradali, strage sull’asfalto nella notte: 6 morti tra ... - Sei persone sono morte in tre diversi sinistri, tra le province di Frosinone, Napoli e Modena. Scrive msn.com