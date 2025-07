Modena al via i nuovi corsi Make It Modena per imparare a usare PC e smartphone

Se desideri svelare i segreti della tecnologia e diventare un esperto di computer e smartphone, non puoi perdere le novità di Make it Modena. Con corsi di base pensati per tutti, questa palestra digitale del Comune di Modena si conferma un punto di riferimento per accompagnare i cittadini in un mondo sempre più connesso. Preparati a scoprire nuove competenze e a sentirti più sicuro nell’uso quotidiano di tecnologia e digitalizzazione!

Proseguono anche a luglio i corsi di informatica di base e di utilizzo di smartphone organizzati da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena che rappresenta uno dei sette punti di facilitazione digitale presenti in città con l’obiettivo aiutare i cittadini a orientarsi nel mondo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

