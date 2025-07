Missione risparmio torna ' La spesa con i libri di scuola' | buoni sconto con l' acquisto dei testi scolastici

La missione risparmio torna più forte che mai! Con la 11ª edizione de “La spesa con i libri di scuola”, le famiglie possono risparmiare sull’acquisto dei testi scolastici grazie a vantaggiosi buoni sconto. Un’iniziativa pensata per alleggerire il carico delle spese scolastiche e rendere più accessibile l’istruzione. Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri come approfittarne e preparati al meglio per il nuovo anno scolastico!

Giunta alla sua undicesima edizione, in occasione del corrente anno scolastico, “La spesa con i libri di scuola”, iniziativa finalizzata a fare risparmiare le famiglie nell’acquisto dei testi scolastici, promossa congiuntamente da Commercianti indipendenti associati-Conad, Centro Didattico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

