Miss Italia 2023 ancora minacce di morte

Il mondo di Miss Italia 2023 si infiamma nuovamente, con minacce di morte che rivivono dopo il trionfo di Francesca Bergesio. La giovane miss si trova ancora a combattere contro l’ombra del cyberbullismo, una sfida che mette in luce le difficoltà di chi diventa protagonista sotto i riflettori. La sua battaglia non è solo personale, ma un appello a tutti noi per un internet più sicuro e rispettoso.

Nel 2023, poco dopo esser diventata Miss Italia, Francesca Bergesio aveva denunciato i suoi haters che oggi sono tornati alla carica: la sua è una vera e propria lotta al cyberbullismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Miss Italia 2023, ancora minacce di morte

