Miss Adriatico ad Alanno | la corona va a Giorgia D' Incecco

Giorgia D’Incecco conquista il cuore di Alanno, vincendo la corona di Miss Adriatico 2025 in una serata ricca di emozioni e entusiasmo. La giovane, con il sogno di diventare poliziotta, ha saputo catturare l’attenzione della giuria e del pubblico, che ha applaudito il suo talento e la sua grinta. Con il diadema della creatrice tra le mani, la nuova reginetta si prepara a vivere un anno di sfide e opportunità, pronta a lasciare il segno.

Giorgia D’Incecco conquista la corona di Miss Adriatico 2025 ad Alanno. La nuova reginetta della bellezza, che sogna di fare la poliziotta, è stata eletta nel parco Valle Cupa al termine di una serata interessante, divertente e molto partecipata. A premiarla con il diadema della creatrice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

