Miretti Juventus | due big del nostro campionato monitorano il centrocampista bianconero ma c’è un club che ci vuole provare seriamente! Si tratterrebbe di un ritorno

Il talento della Juventus, Fabio Miretti, sta catturando l’attenzione di tre grandi club italiani, ma c’è una squadra in particolare che sembra voler fare sul serio. Il suo futuro potrebbe essere segnato da un ritorno che cambierà le carte in tavola. La corsa a questo giovane centrocampista promette scintille: sarà la Juventus a blindarlo o un’altra squadra ad approfittarne? Resta sintonizzato per scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo.

Miretti Juventus, il centrocampista è attenzionato da tre squadre: occhio, però, a quella squadra che vuole fare sul serio per lui. Il futuro di Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, è al centro delle discussioni in casa bianconera. Il centrocampista classe 2003, che ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, potrebbe essere al centro di un’importante operazione di mercato. Miretti nel mirino di Napoli, Milan e Genoa. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli ha messo gli occhi su Miretti, ma non è l’unico club a monitorare la sua situazione. Oltre ai partenopei, anche Milan e Genoa sono fortemente interessati al giovane calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juventus: due big del nostro campionato monitorano il centrocampista bianconero, ma c’è un club che ci vuole provare seriamente! Si tratterrebbe di un ritorno

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampista - miretti - club

? Il futuro di Fabio #Miretti è al centro delle discussioni in casa #Juventus. Il centrocampista classe 2003 ha attirato l’interesse di diversi club italiani, tra cui anche il #Napoli, che avrebbe messo gli occhi su di lui. [@radiokisskiss] Vai su X

Idea a sorpresa per il #Napoli: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli azzurri guardano in casa #Juventus per il centrocampo, nel mirino c'è Fabio #Miretti! ? Il giovane talento bianconero, sarebbe una richiesta esplicita di Antonio #Conte. Vai su Facebook

