Minimarket e circoli privati nel mirino della polizia municipale | 5mila euro di sanzioni

Minimarket e circoli privati sotto la lente della polizia municipale di Livorno: sanzioni fino a 5.000 euro per emissioni sonore, occupazioni abusive di suolo pubblico e pubblicità non autorizzata. Le ultime operazioni, condotte venerdì scorso 27 giugno, mirano a garantire il rispetto delle norme e migliorare la qualità della vita urbana. La lotta all'illegalità prosegue senza sosta, dimostrando che il rispetto delle regole è fondamentale per una città più sicura e vivibile.

Emissione di musica, occupazioni di suolo pubblico e violazioni in materia di pubblicità. A seguito di segnalazioni giunte al comando della polizia municipale di Livorno, venerdì scorso 27 giugno il nucleo Commercio ha effettuato un servizio specifico in orario serale nei confronti di attività. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Minimarket e circoli privati nel mirino della polizia municipale: 5mila euro di sanzioni

