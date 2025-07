Minaccia donna con pistola ruba gioielli e fugge ma perde il controllo dell’auto

In un episodio che ha scosso la tranquillità locale, un uomo armato ha rapinato una donna, portandola via con i gioielli prima di fuggire in auto. Tuttavia, il suo tentativo di fuga si è concluso in modo improvviso e drammatico. I carabinieri di Gricignano di Aversa e Sant’Arpino hanno agito prontamente, arrestando in flagranza un pluripregiudicato di Caivano. La sua cattura conferma ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia.

I Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, con il supporto dei colleghi di Sant'Arpino, hanno arrestato in flagranza un 45enne di Caivano, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina aggravata e ricettazione. Questa mattina, mentre percorreva la strada provinciale.

