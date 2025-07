Milano opera di Cristina Donati Meyer contro silenzio stampa e uccisione giornalisti a Gaza

Questa è un'opera di forte denuncia e impegno, realizzata dall’artivista Cristina Donati Meyer, che affissa sui muri della sede Rai di Milano per richiamare l’attenzione sul silenzio stampa e le tragiche uccisioni di giornalisti a Gaza. Un gesto che invita alla riflessione sulla libertà di informazione e sul coraggio di chi rischia tutto per raccontare la verità. È tempo che il mondo ascolti e si faccia sentire.

Un’opera di denuncia contro l’uccisione dei giornalisti a Gaza e il silenzio di parte dell’informazione italiana è stata affissa sui muri della sede Rai di corso Sempione a Milano dall’artivista (attivista e artista) Cristina Donati Meyer. L’artista ha voluto richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia e sulla morte di operatori dell’informazione che ogni giorno cercano di raccontare la tragedia del conflitto. “Questa è un’opera sull’omertà della comunicazione del giornalismo italiano sul genocidio a Gaza e su tutti i giornalisti e le giornaliste uccise solo per aver voluto mostrare la verità e la realtà di quello che sta succedendo”, ha dichiarato Donati Meyer. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, opera di Cristina Donati Meyer contro silenzio stampa e uccisione giornalisti a Gaza

