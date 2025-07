Milano-Meda bonifica diossina per lavori Pedemontana chiusure notturne fino al 31 luglio

A Milano Meda, si intensificano i lavori di bonifica della diossina nell’area ex Icmesa, in vista della futura Pedemontana. Fino al 31 luglio, lo svincolo n.11 di Seveso in direzione Como resterà chiuso di notte, garantendo la sicurezza e il progresso dei cantieri. Questi interventi sono fondamentali per garantire un ambiente più pulito e una mobilità più efficiente. Restate aggiornati per non perdervi le novità sui lavori e le eventuali variazioni di percorso.

Sulla Milano-Meda, lo svincolo n.11 di Seveso in direzione Como, resterà chiuso di notte fino al 31 luglio per consentire i lavori di bonifica da diossina dell’area ex Icmesa. Bonifica diossina per i lavori di Pedemontana sulla Milano-Meda Si tratta del cantiere per la realizzazione della nuova autostrada Pedemontana, che prevede lo sbancamento, con relativa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano-Meda, bonifica diossina per lavori Pedemontana, chiusure notturne fino al 31 luglio

