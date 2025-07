Milano al campo nomadi incendio alimentato da quintali di rifiuti

A Milano, un vasto incendio nel campo nomadi ha incendiato quintali di rifiuti, creando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e persino dall'aeroporto cittadino. Un evento che ha acceso l’allarme tra residenti e autorità , sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza. La dinamica del rogo rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.

