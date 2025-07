Milano | accoltellamento in Fulvio Testi fermati due 16enni Le immagini dell' aggressione

Un'aggressione violenta scuote Milano: due giovani di 16 anni, italiani di seconda generazione, sono stati arrestati per tentato omicidio e rapina aggravata dopo un'aggressione brutale a Viale Fulvio Testi. Le immagini delle telecamere e i confronti video hanno portato alla loro cattura, offrendo un inquietante sguardo sulla violenza tra i giovani in città . La vicenda solleva interrogativi sul fenomeno della delinquenza giovanile e sulla sicurezza urbana.

Due giovani di 16 anni, italiani di seconda generazione, sono stati fermati dalla Polizia con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata per l'aggressione subita da due fratelli nella notte tra martedì e mercoledì in Viale Fulvio Testi, a Milano. A incastrarli il confronto dei frames della rapina estrapolati dalla telecamere di sorveglianza con altri video di minori dediti a rapine simili. Secondo quanto ricostruito, i presunti aggressori avrebbero incrociato le vittime che stavano rientrando da un concerto a Sesto San Giovanni, raggiungendole mentre erano in attesa del tram. Dopo aver rubato il borsello al fratello più grande, i giovani hanno aggredito il fratello più piccolo, di 32 anni, accoltellandolo alla schiena, per poi fuggire.