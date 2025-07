Milano 32enne accoltellato per rapina | arrestati due minorenni maghrebini

La vittima era stata accoltellata alla schiena dopo la rapina e versa in gravissime condizioni all'ospedale a Monza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 32enne accoltellato per rapina: arrestati due minorenni maghrebini

Accoltellato durante una rapina a Milano, grave 32enne. Due fratelli sono stati aggrediti alla fermata del tram in viale Fulvio Testi, a Milano. Uno dei due è stato colpito alla schiena da un fendente e si trova in gravi condizioni al San Gerardo.

