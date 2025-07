Milan l’era Allegri e la strategia di mercato | tra Jackson e Xhaka le ultime novità

Il Milan di Allegri si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra strategie di mercato e ambizioni di successo. Oggi, venerdì 11 luglio 2025, le ultime novità ci portano tra lo scambio Jackson-Xhaka e le mosse più importanti in vista della nuova stagione, tra calciomercato e campionato. Scopriamo insieme le notizie più interessanti che stanno facendo parlare i tifosi rossoneri e il mondo del calcio.

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Beffa Milan, l’affare sfuma clamorosamente: accordo trovato e firma ad un passo - Il mercato del Milan è sempre più in salita, i rossoneri incassano un altro no e dovranno immediatamente rilanciarsi su altri nomi ... Lo riporta spaziomilan.it

Come giocherà il Milan: da Ricci a Modric in regia, Allegri riparte dal centrocampo - La strategia di Max per la difesa e le due idee per cambiare l’attacco ... Riporta repubblica.it