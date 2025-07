Milan-Brugge braccio di ferro per Jashari | il giocatore dribbla l’amichevole

L’affare Jashari infiamma il mercato: il giovane talento sta dando vita a un vero e proprio braccio di ferro tra Milan e Brugge, mentre il giocatore si distingue anche in amichevole con un dribbling sorprendente. La trattativa entra ora nella sua fase più delicata, con club pronti a sfidarsi fino all’ultimo dettaglio. Riuscirà il Milan a portare a casa il colpo? Solo il tempo dirà chi avrà la meglio.

La trattativa per Jashari è entrata in una fase cruciale, trasformandosi in un braccio di ferro tra il Milan e il Brugge.

Il Milan prepara l'assalto a Jashari del Club Brugge: le ultime e le cifre - Il Milan punta deciso a rinforzare il proprio centrocampo e ha messo gli occhi su Jashari, talento del Brugge.

