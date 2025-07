Milan Arteta lo scarica | nuovo attaccante dall’Arsenal a 25mln

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo attacco, puntando su un nuovo nome proveniente dall'Arsenal. Con Mikel Arteta disposto a lasciarlo partire per soli 25 milioni di euro, i rossoneri sono pronti a sfruttare questa occasione per rinforzare la rosa e competere ai massimi livelli. Dopo i recenti acquisti di Modric e Ricci, il mercato estivo si fa sempre più interessante: scopriamo tutti i dettagli di questa operazione strategica.

Il Milan sta lavorando al suo futuro ed in tal senso è pronto ad affondare il colpo in casa Arsenal. Mikel Arteta è pronto a scaricarlo ed in tal senso il costo per questo attaccante è pari a 25 milioni di euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo. I rossoneri sono molto attivi in sede di calciomercato e sono alla ricerca dei profili giusti da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Per il momento, dopo i colpi Modric e Ricci, il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Jashari, ma la trattativa con il Club Brugge si sta mettendo ogni giorno che passa sempre di più in salita proprio per quelle che sono le richieste dei belgi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it