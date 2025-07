Milan allo sprint per Brown | operazione da 8 milioni È duello con il Fenerbahçe

Milan accelera per Brown, un’operazione da 8 milioni di euro nel mirino dei rossoneri. La squadra di Pioli sfida il Fenerbahçe in un duello serrato per il talentuoso terzino inglese del Gent, con un accordo già raggiunto con il giocatore. Ora, la palla passa a Brown: sceglierà di vestire il rossonero o di volare in Turchia? Le prossime ore saranno decisive per il suo futuro.

Il futuro del terzino del Gent diventa un vero e proprio intrigo internazionale: tra rilanci, partenze bloccate e jet privati - Il Milan lo ha messo nel mirino come possibile sostituto di Theo Hernandez, ceduto ufficialmente all'Al Hilal in un'operazione da 25 milioni di euro, ma tra i rossoneri e l'inglese classe 2002 si è ... Da calciomercato.com

