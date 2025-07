Milan Allegri | Stiamo preparando la stagione al meglio

Il Milan si prepara a vivere una nuova stagione di successi, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Con entusiasmo e determinazione, il tecnico rossonero traccia un primo bilancio del cammino intrapreso, in un evento esclusivo con BMW. Le parole di Allegri riflettono ottimismo e impegno: “Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite...” Resta pronto a scoprire cosa riserverà questa avventura milanese.

Il Milan ha iniziato una nuova stagione. E lo ha fatto cambiando innanzitutto in panchina. Massimiliano Allegri traccia un primo bilancio sulla panchina rossonera. L’ allenatore del Milan ha parlato nel corso di un evento commerciale organizzato dal club per celebrare la partnership con BMW. Milan, le parole di Allegri. Così Allegri: “Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite siamo tutti bravi, quando iniziano le partite è quello che conta. Abbiamo iniziato la stagione e la stiamo preparando al meglio. Sappiamo delle difficoltà che incontreremo ma soprattutto dell’importanza di questa stagione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milan, Allegri: “Stiamo preparando la stagione al meglio”

