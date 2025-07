Migranti derubati di soldi e motore in alto mare | la cassazione boccia il ricorso dei pm e conferma 6 condanne

Una drammatica vicenda di pirateria in acque internazionali si conclude con la conferma delle sei condanne per i tunisini coinvolti. La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Agrigento, rafforzando la lotta contro la criminalità nel mare e garantendo giustizia alle vittime. Un episodio che mette in luce l’importanza della repressione dei crimini marittimi, ma anche la complessità delle sfide legali che ne derivano.

La cassazione boccia il ricorso della Procura di Agrigento e rende definitiva la condanna per sei tunisini, arrestati nell'agosto del 2023, con le accuse di avere messo a segno alcuni atti di pirateria in acque internazionali. Furto di soldi e motore ai migranti: 6 condanne per pirateria I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Migranti derubati di soldi e motore in alto mare: la cassazione boccia il ricorso dei pm e conferma 6 condanne; Caso Diciotti, governo dovrĂ risarcire migranti. Meloni: Cassazione non avvicina cittadini; Cassazione: il Governo risarcisca i migranti della Diciotti. Ira di Meloni e Salvini. La presidente della Corte: insulti inaccettabili.

Caso Diciotti, la Cassazione: "Governo risarcisca migranti ... - MSN - Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti della ... Lo riporta msn.com

Caso Diciotti, la Cassazione condanna il Governo a risarcire i migranti ... - Meloni: “Pagheremo con i soldi dei cittadini onesti” (foto ANSA) – Blitz quotidiano La decisione della Cassazione ... Da blitzquotidiano.it