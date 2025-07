Miglior personaggio anime del 2025 svelato non proviene da solo leveling

Nel 2025, il mondo degli anime ha regalato emozioni indimenticabili, lasciando il segno con protagonisti straordinari. Mentre Solo Leveling e Frieren: Beyond Journey’s End hanno infiammato i cuori degli appassionati, è Maomao, la protagonista di The Apothecary Diaries, a conquistare il podio come miglior personaggio ai 47esimi Anime Grand Prix Awards. La sua vittoria dimostra che spesso sono le anime più silenziose a lasciare il segno più profondo.

Il panorama degli anime nel 2025 ha visto protagonisti di grande rilievo come Solo Leveling e Frieren: Beyond Journey's End, che hanno dominato le classifiche di pubblico e critica. Tra le sorprese più interessanti si distingue l'affermazione di un personaggio meno appariscente, ma estremamente memorabile: Maomao, protagonista della serie The Apothecary Diaries. La sua vittoria ai 47esimi Anime Grand Prix Awards come miglior personaggio dell'anno rappresenta un cambio di tendenza nel mondo degli anime, orientato verso narrazioni più riflessive e personaggi complessi.

