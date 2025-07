Michele Petullà premiato al Tropea | Onde Mediterranee | la Calabria sul podio della poesia

Nella magica cornice di Palazzo Santa Chiara, la Calabria conquista il podio della poesia con il talento di Michele Petullà, premiato alla XXII edizione del Premio Internazionale “Tropea: Onde Mediterranee”. Un evento che celebra l’arte poetica, portando alla ribalta la bellezza e la forza espressiva della nostra terra. La manifestazione, condotta con eleganza dalla giornalista Rosita Mercatante, ha confermato ancora una volta il ruolo di Tropea come crocevia di ispirazione e cultura mediterranea.

Si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, giunto quest’anno alla XXII edizione. Tra i protagonisti dell’evento, il poeta calabrese Michele Petullà, che si è classificato terzo, ricevendo un importante riconoscimento per le sue poesie. La manifestazione, condotta con eleganza dalla giornalista Rosita Mercatante, è stata impreziosita dalla voce della giovane e talentuosa cantante lirica Federica Lacquaniti, che ha accompagnato la serata con la sua interpretazione musicale. Petullà ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’onore di essere tra i pochi premiati provenienti dalla Calabria, in una competizione di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it