Michele Padovano tra la Champions e la libertà passando per l’inferno

Michele Padovano, ex calciatore tra trionfi in Champions e momenti difficili, ha attraversato un vero e proprio inferno. Dalle grandi vittorie con la Juve al dramma dell’arresto per narcotraffico, il suo percorso è stato segnato da lotte e speranza. Dopo diciassette anni di battaglie legali e sacrifici, la giustizia ha prevalso. La sua storia dimostra che anche nelle notti più oscure, il coraggio e l’amore possono illuminare la strada verso la libertà.

L’ex calciatore racconta la sua storia, dopo le grandi stagioni alla Juve nel 2006 viene arrestato e accusato di narcotraffico. “Ho sempre lottato perchè sapevo di essere innocente”. Diciassette anni di processi, la prigione, gli arresti domiciliari e tutto il suo patrimonio per pagare le spese legali. Poi il 31 gennaio 2023 la fine dell’incubo con l’assoluzione: “Se non avessi avuto al fianco mia moglie non ce l’avrei mai fatta”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Michele Padovano, tra la Champions e la libertà passando per l’inferno

In questa notizia si parla di: michele - padovano - champions - libertà

Michele Padovano, tra la Champions e la libertà passando per l’inferno; Tra la Champions e la libertà: il libro di Michele Padovano; Presentato il libro di Michele Padovano: tra sport, vita e riscatto.