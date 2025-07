Michael C Hall spiega perché Dexter | Resurrection ha davvero stravolto il controverso finale di New Blood a distanza di tre anni

Dopo anni di attesa e numerose polemiche, Michael C. Hall svela i motivi dietro il ritorno di Dexter con "Dexter: Resurrection". La sua lunga carriera ci ha regalato un personaggio complesso e affascinante, ora pronto a rivoluzionare un finale che aveva lasciato molti con l’amaro in bocca. Scopri come l’attore e la produzione hanno deciso di riscrivere il destino di questa icona televisiva, portando nuovo colore e profondità alla storia di Dexter.

Michael C. Hall spiega perché il suo iconico serial killer sta tornando in Dexter: Resurrection dopo essere stato apparentemente ucciso in un finale controverso. Dexter è andato in onda per otto stagioni dal 2006 al 2013, dove il personaggio principale è entrato in clandestinità dopo aver detto addio a suo figlio Harrison. È tornato in Dexter: New Blood nel 2021, dove viene apparentemente ucciso da un colpo di pistola sparato da Harrison. Dexter: Resurrection  debutterà l’11 luglio su Paramount+ con Showtime. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

