La tragica storia di Radhika Yadav ci scuote profondamente, rivelando come le pressioni e i drammatici conflitti familiari possano arrivare a drammatizzarsi in tragedie indicibili. La giovane tennista, promessa del tennis indiano, ha perso la vita per motivi che lasciano sgomento, tra umiliazioni e dipendenze. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare con sensibilità e attenzione le dinamiche familiari e il rispetto reciproco.

È stata uccisa a colpi di pistola nella cucina di casa sua a Gurgaon, nell’hinterland di Nuova Delhi, la tennista indiana Radhika Yadav, 25 anni. A spararle è stato il padre, Deepak Yadav, 49 anni, che ha confessato l’omicidio alle autorità. L’uomo ha dichiarato di sentirsi “ umiliato ” perché dipendeva economicamente dalla figlia, fondatrice di un’accademia di tennis e influencer su Instagram. Radhika aveva disputato 36 partite in singolare e 7 in doppio nel circuito ITF, che fa parte del tennis professionistico. L’ultima apparizione risaliva a marzo 2024, prima di uno stop dovuto a un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi prendevano in giro perché mia figlia mi manteneva”: la tennista indiana Radhika Yadav uccisa dal padre

