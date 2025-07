Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell che richiede riposo e attenzione | Simone Cristicchi spiega perché ha annullato il concerto in Valle D’Aosta

Simone Cristicchi ha dovuto annullare il suo concerto in Valle d'Aosta a causa di un'improvvisa diagnosi: la paralisi di Bell. Dopo aver comunicato l’annullamento per "sopraggiunti problemi di salute", l'artista ha voluto condividere direttamente con i fan le motivazioni del suo gesto. Con grande dispiacere, Simone spiega come questa condizione richieda riposo e attenzione, ma promette di tornare presto più forte di prima.

Il concerto di Simone Cristicchi previsto in Valle D’Aosta a Forte di Bard del 12 luglio era stato annullato. Ne avevano dato comunicazione gli organizzatori per “sopraggiunti problemi di salute dell’artista”. A chi aveva comprato il biglietto è stato garantito il rimborso. Poi il cantautore è intervenuto in prima persona sui canali social per spiegare meglio la situazione. “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Aostaclassica”. Lo ha scritto Simone Cristicchi in un post, aggiungendo: “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell che richiede riposo e attenzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it