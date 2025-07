Mi domando | perché Colosimo ha nominato Cisterna come consulente Antimafia?

Il nome di Chiara Colosimo torna al centro delle attenzioni politiche, grazie alla nomina di Cisterna come consulente antimafia. Una scelta che suscita interrogativi sui rapporti tra il generale Mori e la presidente della Commissione antimafia. Ma qual è il vero ruolo di Alberto Cisterna nella delicata vicenda Laudati/Striano? Un interrogativo che potrebbe svelare molto sulla complessa lotta contro le mafie e i segreti di palazzo.

Sui rapporti tra il generale Mori e la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo rischia di calare il sipario, complici il solleone e le distrazioni congeniate ad arte, anche se le domande si moltiplicano. L'ultima: qual è il ruolo del dott. Alberto Cisterna nella vicenda LaudatiStriano? Ovvero nella "madre" di tutti gli scandali che riguardano il traffico di segreti e che costellano la vita tribolata del governo degli eredi-al-quadrato (del Duce e di Berlusconi)? Andiamo con ordine. Il gen. Mori, secondo la "fonte fantasiosa" (cit. Chiara Colosimo) che ha rivelato a Report notizie coperte da segreto investigativo provenienti dalla Procura di Firenze, avrebbe brigato per condizionare i lavori della Commissione parlamentare antimafia anche cercando di far nominare alcuni consulenti ritenuti, è lecito presumerlo, in sintonia con le aspettative di tremenda vendetta del generale medesimo.