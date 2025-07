Metti una sera a cena 40 anni dopo | i ragazzi della III C del Forteguerri

Metti una sera a cena quarant’anni dopo, tra risate, ricordi e riflessioni. I ragazzi della III C del Forteguerri di Pistoia, protagonisti di un passato indimenticabile, si riuniscono per rivivere i momenti più belli e confrontarsi con le sfide del presente. Un’occasione per riscoprire l’amicizia duratura e il valore delle radici condivise. Perché, come diceva Verdone, a volte serve solo un po’ di nostalgia per ricordarci chi siamo veramente…

Pistoia, 11 luglio 2025 – " Scusa, ci potresti spiegare il perché di questa riunione? ". "Non lo so bene. Un po' di solitudine. un po' di nostalgia. un bisogno di confrontarmi. di fare a un certo punto le somme, o le sottrazioni. (da Compagni di Scuola di Carlo Verdone). Metti, una sera a cena quarant'anni dopo. " I ragazzi della III C " ante litteram (la popolare serie televisiva è andata in onda, infatti, dal 1987 al 1989) si sono ritrovati a tavola, grazie a Dario Briganti, per festeggiare la Maturità conquistata al Liceo classico Niccolò Forteguerri di Pistoia nell''85. In sottofondo, niente colonna sonora dell'ineguagliabile Ennio Morricone, ma nostalgica allegria dei tempi che furono, degli anni di studi di greco e di latino e tentativi, spesso vani, di sottili prese in giro degli autorevoli professori.

