Mette un piede in fallo precipita tra le rocce e muore

Un tragico incidente ha scosso la Val di Fassa: un escursionista di 50 anni, proveniente dalla Repubblica Ceca, ha perso la vita venerdì 11 luglio sul sentiero Pederiva in Val San Nicolò. Mentre attraversava il tratto da Sella Brunech, un passo falso ha provocato la sua caduta tra le rocce, portando a una fine improvvisa e dolorosa. La comunità si stringe nel dolore e riflette sull'importanza della massima attenzione in montagna.

Tragedia nella giornata di venerdì 11 luglio sul sentiero Pederiva, in Val San Nicolò (Val di Fassa): un escursionista di 50 anni, residente in Repubblica Ceca, ha perso la vita nel pomeriggio. L’uomo, che faceva parte di una comitiva, stava percorrendo il tratto che da Sella Brunech conduce a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

