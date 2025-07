Meteo weekend 12-13 luglio gran parte d’Italia sotto la pioggia | rischio eventi estremi Le città più colpite

Il meteo del weekend 12-13 luglio porta pioggia e temporali su molte regioni italiane, con rischio di eventi estremi e città colpite. Tuttavia, un rapido cambiamento climatico sta per riportare temperature bollenti fino a 38°C, regalando un'estate all'apice. Prepariamoci a una fine settimana tra nuvole e sole, mentre le condizioni meteo evolvono rapidamente. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio.

Meteo weekend 12-13 luglio: pioggia e temporali su alcune regioni italiane, ma presto le temperature torneranno a salire vertiginosamente. Picco di 38 gradi, ecco dove. Un fine settimana tra pioggia e temporali in alcune regioni del Nord e del Centro Sud impediranno ancora per qualche giorno di partire per le spiagge. Presto tornerà il sereno, con temperature sopra la media della stagione. Le previsioni. Per il ritorno del sole bisognerà attendere la metà della prossima settimana, quando l'anticiclone africano si abbatterà nuovamente in Europa, portando con sé una nuova ondata di caldo piuttosto intensa.

