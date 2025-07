Meteo Napoli torna la pioggia | le previsioni per il weekend

Preparatevi a cambiare i piani: il meteo a Napoli si prepara a sorprendere con un'inaspettata ondata di pioggia nel weekend. Dopo giornate soleggiate, le ultime previsioni indicano un possibile temporale tra sabato 12 e domenica 13 luglio, influenzando le vostre attività all'aperto. Consultate sempre le fonti ufficiali come ilmeteo.it per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come affrontare al meglio questa variazione climatica.

Ecco come sarà il tempo nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 luglio secondo le ultime previsioni meteo Napoli. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 24°C. Venti assenti .

