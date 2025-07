Meteo Giuliacci torna l' Anticiclone | quando arrivano eventi estremi

Mettiamoci comodi e godiamoci questo weekend di relativa frescura, prima che l'Anticiclone africano torni a riscaldare le nostre giornate con temperature in salita. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, sul suo sito meteogiuliacci.it, la prossima settimana sarà caratterizzata da un ritorno del caldo estremo, mentre in Europa centro-settentrionale si prevedono forti piogge e rischi di alluvioni. In Italia, invece, ci prepariamo a un nuovo apice di caldo.

Godiamoci il weekend di relativo "fresco", perché dalla prossima settimana torna l' Anticiclone africano e con lui temperature di nuovo in salita. Lo spiega il meteorologo Mario Giuliacci, che sul suo sito meteogiuliacci.it traccia le previsioni dei prossimi giorni. Mentre nell'Europa centro-settentrionale ci sarà il rischio di forti precipitazioni e addirittura alluvioni (Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia i più esposti), in Italia da lunedì 14 luglio si registreranno "sole, stabilità e anche un aumento dei valori termici" grazie alle "masse d'aria provenienti dal cuore del Deserto del Sahara che, attraversando il mare, raccolgono una notevole umidità prima di giungere sulle nostre regioni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, "torna l'Anticiclone": quando arrivano "eventi estremi"

