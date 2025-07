Merz come Fantozzi | il green deal è una c… pazzesca

Il Green Deal 232, una vera e propria caciara degna di Fantozzi, sta facendo riflettere l’Europa. Mentre un tempo i politici speravano di risolvere la carenza di manodopera spalancando le porte agli immigrati o chiudendo attività per seguire i deliri verdi, ora si intravede una svolta. Sarà perché a Bruxelles non c’è più Frans Timmermans, il “nonno di Heidi” olandese, che...

In Europa qualcuno comincia a rinsavire. Se prima a dettar legge erano i politici che speravano di risolvere la carenza di manodopera dell'industria Ue spalancando le porte a legioni di immigrati, o altri che sognavano di chiudere fabbriche e stalle per assecondare i deliri verdi, da qualche tempo si registra una correzione di rotta. Sarà perché a Bruxelles non c'è più Frans Timmermans, una specie di nonno di Heidi in versione olandese, il cui programma prevedeva l'abbattimento di intere mandrie per evitare che le flatulenze delle vacche inquinassero l'atmosfera. Sarà perché Angela Merkel è andata in pensione e con lei è stata archiviata pure la politica dell'importazione di forza lavoro straniera cui corrispondere salari minimi.

