Mercato Juventus | l’Inter prova a battere la concorrenza dei bianconeri ma c’è un ostacolo per arrivare al grande obiettivo estivo La voce che accende la trattativa

Il mercato della Juventus si infiamma, ma l’Inter non molla: l’obiettivo dei nerazzurri, Giovanni Leoni, è al centro di una corsa sfrenata per rafforzare la difesa. Mentre la trattativa tra le due grandi del calcio italiano si fa incandescente, il sogno estivo di entrambe le società si scontra con imprevisti e ostacoli. Chi riuscirà a prevalere in questa battaglia di mercato? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mercato Juventus: l'Inter spinge, vuole chiudere per l'obiettivo dei bianconeri. Presentata questa offerta che è stata rifiutata. Il calciomercato Inter ha un obiettivo chiaro, quasi un'ossessione, per rinforzare la difesa: Giovanni Leoni. Il giovanissimo centrale del Parma è il nome che il nuovo tecnico, Cristian Chivu, ha messo in cima alla lista dei desideri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è partita, ma la strada per portare a Milano il talentuoso difensore è al momento bloccata dalla richiesta economica del club emiliano. Un pupillo di Chivu per la difesa del futuro. L'interesse nerazzurro per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 considerato uno dei più grandi prospetti italiani, nasce da un legame speciale.

Si scatena il Derby d'Italia sul mercato: come riportato dal Corriere dello Sport #Juventus e #Inter si sfidano per #Ederson! Ma l'#Atalanta alza il muro: il giocatore è incedibile e servono almeno 60 milioni per trattare. ? Un sogno impossibile o la #Juve d Vai su Facebook

Il mercato della #Juventus si sta concentrando soprattutto sul reparto d'attacco. Chiuso il colpo #David, i bianconeri continuano a puntare anche su #Osimhen e su #Sancho. Poi ci sarà bisogno di pensare a rinforzare le corsie laterali. ? In uscita ci sono W Vai su X

