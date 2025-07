Mercato Juventus Legrottaglie ‘sponsorizza’ l’obiettivo bianconero | Sarà il futuro capitano della Nazionale più si alza il livello e più diventa più forte!

Nel vivace scenario del mercato juventino si fa largo il nome di Giovanni Leoni, talento emergente che si candida a diventare il prossimo capitano della nazionale. La sua crescita promette di alzare ulteriormente il livello della rosa bianconera, rafforzando le ambizioni di una Juventus sempre più forte e competitiva. La strada verso il futuro è tracciata: il giovane difensore rappresenta una scommessa di successo per la società e i tifosi.

Mercato Juventus, Nico Legrottaglie, ex difensore bianconero, ha pronunciato parole importanti per il giocatore che piace a Comolli. A La Gazzetta dello Sport, Nicola Legrottaglie, attualmente direttore sportivo e fino alla stagione passata "Head of Performance" della Sampdoria, è intervenuto così per parlare di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma che piace al mercato Juventus. IL SUO ARRIVO ALLA SAMP – « Tutto nacque grazie al suo procuratore: in quel periodo stavamo chiudendo per Alvarez dal Sassuolo alla Samp, lui seguiva anche Leoni e ce lo propose. Inizialmente volevamo aggregarlo alla Primavera, lasciandogli la possibilità di allenarsi in prima squadra, ma non appena lo vedemmo più da vicino, io, Andrea Mancini e Pirlo capimmo che c'era qualcosa di strano.

