Mercato Juve l’Atalanta punta un calciatore della rosa di Tudor | possibile offerta nel corso di questa estate Di chi si tratta

L’estate si riscalda nel mercato di Serie A: l’Atalanta punta con decisione Filip Kosti?, esterno serbo della Juventus, considerato un tassello strategico per il futuro. La possibile offerta, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe aprire nuovi scenari per il trasferimento e alterare gli equilibri tattici delle prossime stagioni. Resta da scoprire se la Juve saprà resistere o se questa pista si trasformerà in un affare concreto.

L'Atalanta è tra i club che sta monitorando attentamente Filip Kostić, esterno serbo della Juventus, per un possibile trasferimento questa estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista per l'ex Eintracht Francoforte è una delle opzioni in vista del mercato estivo, anche se molto dipenderà dalle mosse della società bergamasca e dalle offerte che potrebbero arrivare per il giocatore. Kostić, che ha mostrato buone prestazioni con la Juve, ha faticato a trovare continuità, specialmente dopo il ritorno dal prestito al Fenerbahçe la scorsa stagione.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

? Il #Milan punta forte su un talento classe 2005: è sfida aperta con la #Juventus per Marco #Palestra, giovane terzino dell’#Atalanta. Il duello di mercato tra i top club italiani è appena iniziato #acmilan #calciomercato #juve #atalanta #talentoitaliano Vai su Facebook

Juventus-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Ottavi di Champions o playoff? Tutte le combinazioni per le 4 italiane; Juve, Roma e Lazio in due punti: bagarre finale per il 4° posto.

Palestra Juve, forze fresche sulle corsie: occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Tutti i dettagli - Palestra Juve, forze fresche sulle corsie: occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Scrive juventusnews24.com

Lucca Juventus: il duello tra le due squadre è fortissimo! Uno dei due club spinge per chiudere al più presto l’affare. La situazione - Lorenzo Lucca è diventato uno degli intrighi più discussi nell’attuale sessione ... Segnala juventusnews24.com