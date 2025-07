Mercato Juve il sogno di Allegri può avverarsi Quel giocatore bianconero ha deciso di andare al Milan ma prima cercherà di risolvere il contratto coi bianconeri

Il mercato della Juventus si infiamma mentre il sogno di Allegri di rinforzare l’attacco potrebbe avverarsi: Dusan Vlahovic, volto simbolo dei bianconeri, starebbe valutando un clamoroso addio alla Vecchia Signora. Dopo aver deciso di approdare al Milan, il centravanti serbo sta cercando di risolvere i problemi contrattuali con la Juventus, aprendo così uno scenario che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano. La finestra di mercato estiva sarà tutta da seguire.

Mercato Juve, il centravanti serbo della Juve ha deciso: vuole attuare questo passaggio per trasferirsi in rossonero. Il calciomercato estivo promette di regalare molte sorprese, e uno dei temi più discussi riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus. La situazione attuale del giocatore ha suscitato l’attenzione su un possibile trasferimento, con voci di una rottura tra l’attaccante e il club bianconero. La vicenda assume contorni economici e strategici che alimentano il dibattito sul futuro del serbo e potrebbero trasformarlo in uno degli affari più rilevanti di questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com