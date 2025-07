Mercato Juve | 70 milioni per l’obiettivo in attacco! Prezzo che allontana definitivamente il colpo dei bianconeri? L’indiscrezione dalla Germania

Il mercato della Juventus si infiamma con una cifra da capogiro: 70 milioni di euro per un attaccante che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Tuttavia, il prezzo elevato rischia di mettere in discussione questa strategia ambiziosa, alimentando indiscrezioni e sogni di grandeur. La Juve non si ferma, esplorando nuove piste europee per rinforzare il reparto offensivo con talenti di livello mondiale. Riusciranno i bianconeri a chiudere questa operazione da sogno?

Mercato Juve: 70 milioni per arrivare all'attaccante che piace ai bianconeri. Quel prezzo rischia di compromettere tutto. Il mercato Juve esplora piste ambiziose per completare un reparto offensivo di livello mondiale. Mentre si lavora su più fronti per le trattative già avviate, secondo il quotidiano tedesco BILD, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino un nuovo, affascinante profilo dalla Bundesliga: Karim Adeyemi, il velocissimo attaccante del Borussia Dortmund. Un'idea che rispecchia la volontà di aggiungere imprevedibilità e rapidità all'attacco di Igor Tudor. Un fulmine per l'attacco di Tudor: perché Adeyemi è il profilo ideale.

