Mercato Inter se Thuram dovesse partire è doppia sfida al Milan | le due milanesi si contendono gli obiettivi in attacco!

Il mercato dell'Inter si infiamma: se Thuram dovesse partire, si aprirebbe una doppia sfida tra le milanesi per assicurarsi i migliori attaccanti. Con le due squadre impegnate in questa corsa, le trattative di calciomercato diventano il campo di battaglia più caldo dell'estate. La sfida è lanciata: chi saprà trionfare nella caccia ai nuovi bomber? Restate sintonizzati, perché le prossime settimane potrebbero riscrivere le carte del derby meneghino.

I nomi nel mirino. Con la squadra di Chivu attualmente in vacanza dopo una lunga stagione di oltre sessanta partite, e il Milan che ha appena ripreso gli allenamenti a Milanello, il mercato Inter diventa il terreno su cui le due squadre si confrontano. Le trattative di calciomercato per i nuovi attaccanti sono il tema caldo che alimenta il derby cittadino di luglio, come sottolineato dal Quotidiano Sportivo. Negli ultimi anni, le due squadre milanesi hanno incrociato le loro strade piĂą volte durante le sessioni estive, con l'Inter che ha prevalso spesso, soprattutto in attacco.

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Inter-Milan, l'avvicinamento LIVE! Inzaghi rivoluziona la squadra, pioggia in arrivo; Inter, lieve elongazione per Thuram: le news sull'infortunio in vista della Supercoppa; Thuram si ferma per un infortunio all’adduttore, tegola Inter: quante gare salta e quando rientra.

Inter, per l’attacco Taremi l’ago della bilancia. “E se partisse Thuram Marotta su due big” - In attacco l'Inter potrebbe inserire una pedina, ma tutto dipende dal futuro dell'iraniano. Riporta fcinter1908.it

Inter, caso Thuram-Lautaro: futuro in bilico per l’attaccante - Tensioni tra Thuram e Lautaro in casa Inter: l’attaccante francese non è più considerato incedibile e può partire per 85 milioni. Scrive europacalcio.it