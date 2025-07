Mercato Inter il Galatasaray abbandona la pista Calhanoglu e va all-in su Osimhen | la palla ora passa al Napoli

Il mercato estivo si infiamma ancora di più: il Galatasaray abbandona Calhanoglu e punta tutto su Osimhen, il potente attaccante del Napoli. La decisione turca apre un nuovo scenario che coinvolge direttamente il club partenopeo, mettendo in gioco le strategie per il futuro. Ora, la palla passa al Napoli: come reagirà il club azzurro a questa manovra? La risposta è tutta da scoprire, ma l’attenzione rimane alta su questa trattativa calda.

per il nigeriano. Il Galatasaray ha deciso di cambiare direzione sul mercato e mettere da parte la pista per Hakan Calhanoglu dal calciomercato Inter, concentrandosi ora sull’acquisto di Victor Osimhen, attaccante nigeriano in forza al Napoli. Dopo alcune difficoltà nelle ultime ore, il club turco ha infatti inviato una nuova proposta ufficiale al club partenopeo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. La nuova offerta del Galatasaray per Osimhen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Galatasaray abbandona la pista Calhanoglu e va all-in su Osimhen: la palla ora passa al Napoli

In questa notizia si parla di: galatasaray - pista - calhanoglu - mercato

Sommer Inter, pista Galatasaray fredda: due i motivi che lo spingono alla permanenza a Milano! - Nonostante la forte attenzione del Galatasaray per Yann Sommer, le ragioni che spingono il portiere svizzero a rimanere a Milano sono solide e convincenti.

Clamorosa pista di mercato con protagonista Calhanoglu: il regista dell'Inter potrebbe tornare in patria e dire sì al Galatasaray ? Che ne pensate? Vai su Facebook

Calhanoglu, Inter considera pista turca chiusa. “Dal Galatasaray non escludono nuovo blitz”; Inter, Calhanoglu e Sommer assieme in vacanza: il Galatasaray 'apprezza'; Il Galatasaray non si ferma a Calhanoglu e Osimhen: obiettivo Ter Stegen. E il Fenerbahce vuole Son e Milinkovic-Savic.

Calhanoglu, Inter considera pista turca chiusa. “Dal Galatasaray non escludono nuovo blitz” - L'Inter non vuole andare oltre la data del ritiro per privarsi di giocatori importanti come Calhanoglu. Si legge su fcinter1908.it

Calhanoglu Galatasaray, altro che tutto finito: dalla Turchia parlano di un nuovo assalto all’Inter! Ecco quando è previsto - Ecco quando è previsto il tentativo I dirigenti del mercato Inter sono fermi sulla propria posizion ... Lo riporta informazione.it